Jörg Schirgi bleibt Trainer des SC Kalsdorf in der Regionalliga Mitte. Das bestätigt der Steirer nach dem Spiel gegen den ASK Voitsberg am Samstag (0:4).

"Es ist natürlich eine Riesenehre, wenn du von so einem Verein ein Angebot bekommst", sagt Schirgi, der eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt habe, gegenüber "Fan.at".

"Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, weil es natürlich eine Riesenchance ist. Aber andere Werte haben für mich überwogen. Daher ist dann die Entscheidung so ausgefallen, wie sie ausgefallen ist", erklärt der 38-Jährige seinen Verbleib bei Kalsdorf.

Schirgi gilt als guter Freund von Salzburg-Cheftrainer Daniel Beichler und wurde in den Medien zuletzt als dessen neuer Assistenztrainer gehandelt. "Ich traue dem Dani ganz viel zu. Ich weiß, dass er ein Top-Trainer ist und seinen Weg gehen wird", sagt Schirgi über den "Bullen"-Coach.