Bericht: Sturm holt Abwehrtalent aus Übersee

Der 18-Jährige hat bereits vor Kurzem ein Probetraining in der Murstadt absolviert.

Sturm Graz hat offenbar einen Transfer für das Sommerfenster eingetütet.

Der amtierende Meister soll sich die Dienste von Elijah Roche (18) gesichert haben, wie "Sky" berichtet.

Der baumlange Innenverteidiger kommt von der Akademie des FC Toronto, aufgefallen ist er den Sturm-Verantwortlichen offenbar bei der U17-WM.

Roche absolvierte bereits ein Probetraining in der Murstadt und dürfte dabei überzeugt haben. Vorerst soll er bei Sturm II Erfahrung sammeln und perspektivisch an die erste Mannschaft herangeführt werden.

