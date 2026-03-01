Die Altacher empfangen in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag den SK Rapid Wien (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<<).

Für beide Teams geht es im direkten Duell um nichts weniger als den Einzug in die Meistergruppe.

Die Vorarlberger liegen derzeit mit 28 Punkten auf Rang acht. Rapid hat nach zwölf sieglosen Ligaspielen zuletzt wieder angeschrieben, hält nun bei 29 Punkten und steht damit auf Platz sechs – also genau jenem Rang, der den Sprung in die Meistergruppe bedeuten würde.

Es wartet also ein unmittelbarer Showdown um die Top-Sechs, Spannung garantiert.

Altach setzte sich zuletzt mit einer starken Leistung 2:1 gegen die Austria durch. Auch die Grün-Weißen konnten ihre Negativserie beenden und feierten gegen den WAC einen 2:0-Erfolg.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker: