Ungeschlagen unter "Don Didi": LASK mit Sieg in die Winterpause

Der LASK bleibt unter Didi Kühbauer ungeschlagen und geht mit einem Sieg in die Winterpause.

Die Oberösterreicher kommen in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga zu einem 2:1-Auswärtssieg beim GAK.

Die Gastgeber kommen in den ersten Minuten etwas besser in die Partie, das Tor fällt aber auf der Gegenseite: Yannick Oberleitner patzt bei einem Klärversuch der Linzer, Moses Usor geht auf und davon, vernascht die Grazer Restabwehr und lässt Jakob Meierhofer keine Chance (4.).

Der LASK fängt sich nach rund zehn Minuten und wird spielbestimmender, genau in dieser Drangphase schlägt der GAK zu: Oberleitner macht seinen Fehler beim Gegentreffer wieder gut und köpft einen Eckball von Tobias Koch zum Ausgleich ein (16.).

Adeniran bringt LASK wieder in Führung

Danach geht es einige Minuten hin und her – Meierhofer ist dabei mit Traumparaden gegen Jörgensen und Danek zur Stelle - ehe die Oberösterreicher in Minute 25 wieder in Führung gehen: Eine fast schon missglückte Eckball-Variante landet doch noch per „Fersler“ von Sascha Horvath bei Krystof Danek, seine Flanke findet Samuel Adeniran, der zum 2:1 für die Gäste einköpft.

Danach flacht das Spiel etwas ab, einen Patzer von Jörgensen, der den Ball im Strafraum verstolpert, nach Hereingabe von Daniel Maderner kann Thomas Schiestl in der Nachspielzeit nicht verwerten.

Die Gastgeber sind nach Wiederanpfiff das spielbestimmende Team, richtig gefährlich wird es aber erst nach einer Stunde wieder, Meierhofer hält sein Team aber im Spiel: Nach einem Eckball pariert der GAK-Keeper erst einen Schuss des bärenstarken Usor aus dem Rückraum, anschließend auch noch den Nachschuss von Adeniran.

Die Gastgeber drehen erst in den letzten zwanzig Minuten wieder auf, richtig Gefahr strahlen die Abschlüsse von Alexander Hofleitner (68.) und Schiestl (75.) allerdings nicht aus. So bringt der LASK den knappen Sieg über die Zeit.

Für Kühbauer ist es der achte Sieg im neunten Spiel nach seiner Rückkehr - mit dem 2:1 rücken die Linzer zumindest bis Sonntag auf Rang zwei vor (punktegleich mit Leader Salzburg).