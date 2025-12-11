NEWS

Das ist der vorläufige Winterfahrplan des SCR Altach

Die Rheindörfler starten am 7. Jänner wieder in den Trainingsbetrieb. Testspiele bestreitet man unter anderem gegen einen Schweizer Erstligisten.

Das ist der vorläufige Winterfahrplan des SCR Altach Foto: © GEPA
Am kommenden Samstag bestreitet der SCR Altach sein letztes Spiel im Jahr 2025 (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Bei der SV Ried wollen die Vorarlberger ihre Serie an ungeschlagenen Spielen ausbauen, anschließend verabschiedet man sich in die wohlverdiente Winterpause.

Am Donnerstag gaben die Vorarlberger ihre ersten Termine für den Re-Start in die Rückrunde bekannt. Am 7. Jänner startet Cheftrainer Fabio Ingolitsch mit seinem Team wieder in den Trainingsbetrieb, drei Tage zuvor finden die ersten Leistungstests statt.

Erste Partie gegen Luzern

Das erste Testspiel im Jahr 2026 wird das Team auswärts beim FC Luzern bestreiten, wo mit Adrian Grbic ein ehemaliger Altach-Angreifer kickt. Gespielt wird am 10. Jänner um 14 Uhr.

Zwei Tage später reist die Mannschaft dann ins sechstägige Trainingslager nach Wien, wo am 17. Jänner ein Testspiel gegen den FAC auf dem Plan steht. Zuvor soll noch ein weiteres Freundschaftsspiel abgehalten werden, der Gegner steht aber noch nicht fest. Weitere Termine will der Klub zeitnah bekannt gegeben.

Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr bestreitet der SCR Altach am 1. Februar. Im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups ist dann der SK Sturm zu Gast im Ländle.

