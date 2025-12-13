-
Bundesliga heute LIVE: GAK - LASK
Die Grazer empfangen in Runde 17. der ADMIRAL Bundesliga den LASK aus Linz. LIVE-Infos:
In Runde 17 der ADMIRAL Bundesliga treffen der GAK und der LASK aufeinander (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Steirer belegen mit 15 Punkten den elften Rang und sind somit Vorletzter in der Liga. Auf den letzten Blau-Weiß Linz haben die Grazer fünf Zähler Vorsprung. Das Ziel ist klar: Der Klassenerhalt.
Nach zuletzt zwei Siegen in Serie verloren die "Rotjacken" am letzten Wochenende beim Derby gegen Sturm knapp, aber doch mit 1:2.
Die Linzer sind unter Didi Kühbauer ein absolutes Top-Team und mit vier Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Partien die formstärkste Mannschaft der Liga.
Mit 26 Punkten haben die Oberösterreicher drei weniger als der erste Salzburg. Der LASK steht aktuell auf Rang drei.