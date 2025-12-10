NEWS

LASK vermeldet ersten Wintertransfer

Der LASK schlägt auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet einen Linksverteidiger. Der 18-Jährige ist für die Amateure eingeplant.

LASK vermeldet ersten Wintertransfer Foto: © GEPA
Der LASK verpflichtet den 18-jährigen Yanis Traun vom Regionalligisten SC Kalsdorf.

Der österreichische Linksverteidiger durchlief die AKA Steiermark-Sturm Graz und wechselte im vergangenen Sommer zum SC Kalsdorf, wo er in allen 15 Regionalligaspielen und einer ÖFB-Cup-Partie zum Einsatz kam.

In seiner Premierensaison in der dritthöchsten Spielklasse brachte es Traun auf satte fünf Tore und fünf Assists. Traun ist vorerst für die Amateure des LASK eingeplant.

"Wir freuen uns, dass wir mit Yanis Traun den ersten Wintertransfer für unsere LASK Amateure OÖ fixieren konnten. Mit zehn Scorerpunkten in seinem Regionalliga-Premierenhalbjahr hat er für Aufsehen gesorgt. Wir sind froh, dass er sich für den gemeinsamen Weg mit uns entschieden hat", schreibt der LASK auf seiner Website.

