Die SV Ried setzt zum Abschluss der Herbstsaison noch einmal ein Aufsteiger-Ausrufezeichen.

Die Innviertler gewinnen das letzte Spiel vor der Winterpause klar mit 3:0 gegen den SCR Altach und verabschieden sich somit als bester Aufsteiger seit elf Jahren in die verdiente Pause.

Auch die Altacher können mit ihrer Herbstsaison zufrieden sein, müssen die bittere Niederlage aber ins neue Jahr mitnehmen.

Zu Beginn ein Geduldsspiel, dann geht es rund

Von Beginn an entwickelt sich ein Geduldsspiel. Beide Teams sind körperbetont und intensiv unterwegs, doch klare Chancen bleiben zunächst aus. Altach hat mehr Ballbesitz und eine bessere Passquote, während Ried auf Umschaltmomente lauert.

Nach einer halben Stunde kommt erstmals Gefahr auf, als ein abgefälschter Ball vor dem Altach-Keeper landet. Kurz vor der Pause schlägt Ried zu: Ante Bajic verwandelt eiskalt aus dem Rückraum und bringt die Hausherren in der 43. Minute mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung geht es in die Kabinen.

Karten-Party

Nach dem Seitenwechsel bleibt Ried kompakt und setzt auf Standards. In der 61. Minute fällt das 2:0: Nach einer Ecke und einem Abpraller drückt Fabian Rossdorfer den Ball über die Linie. Altach versucht zu reagieren, doch die Gäste bleiben harmlos und schwächen sich zusätzlich: Massombo sieht in der 72. Minute Gelb-Rot.

Doch nicht nur der Platzverweis bezeichnet das Spiel. Gesamt vergibt der Schiedsrichter gleich acht Karten, unter anderem auch an Ried Trainer Maximilian Senft, der nach einem Foul zu intensiv mit dem Schiedsrichter diskutiert.

Die Entscheidung fällt in der 80. Minute: Mike Havenaar steigt nach einer Ecke am höchsten und köpft zum 3:0 ein. In der Schlussphase wechseln beide Trainer kräftig durch, doch am Ergebnis ändert sich nichts.

Ried beendet die Herbstsaison mit einem Statement-Sieg und 3:0-Heimerfolg. Altach muss die Niederlage verdauen, bleibt aber insgesamt im Soll.

So sieht die Tabelle nach der Herbstsaison aus.