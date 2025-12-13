SV Ried SV Ried SVR SCR Altach SCR Altach ALT
Heute 17:00 Uhr
1 2.25
X 3.15
2 3.30
NEWS

Bundesliga heute LIVE: SV Ried - SCR Altach

Die Innviertler empfangen an Spieltag 17 der ADMIRAL Bundesliga den SCR Altach. LIVE-Infos:

Bundesliga heute LIVE: SV Ried - SCR Altach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SCR Altach gastieret bei der SV Ried in Runde 17 der ADMIRAL Bundesliga (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der Aufsteiger Ried liegt mit guten 23 Punkten auf dem achten Tabellenrang und kann damit absolut zufrieden sein. Derzeit ist die Senft-Elf bereits 13 Zähler vor dem letzten Blau-Weiß Linz.

Die Oberösterreicher agieren außerdem in guter Form: Mit dem 2:1-Auswärtssieg bei der kriselnden Rapid feierten die Rieder den zweiten Sieg in Folge.

Die Vorarlberger sind Neunter und damit Tabellennachbar der SV Ried. Mit 21 Zählern hat man zwei weniger und dennoch elf Vorsprung auf die rote Zone.

Auch die Altacher befinden sich in guter Form und konnten sieben Punkte aus den letzten drei Partien erspielen. Zuletzt einen 3:0-Auswärtssieg bei der WSG Tirol.

