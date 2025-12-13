Hartberg dreht das Spiel gegen zehn Tiroler

In der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga schlägt der TSV Hartberg die WSG Tirol mit 2:1.

Das Spiel beginnt als körperlich intensiver Kampf ohne viele Strafraumszenen. Referee Stefan Ebner lässt viel laufen, beide Seiten bauen zunächst auf eine tiefe Abwehr.

Hartberg-Mittelfeldmann Youba Diarra sorgt für die beste Torgelegenheit, indem er mitten durch drei Tiroler hindurch marschiert und dann auch noch Tormann Adam Stejskal umkurvt.

Müller kann Diarras Abschluss aber abblocken und macht damit in Minute 20 die beste Chance des Spiels zunichte.

Richtig wild wird es erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: WSG-Verteidiger David Kubatta kommentiert eine Entscheidung des Schiedsrichters zu unfreundlich und fliegt mit glatt Rot vom Platz, sein Trainer Philipp Semlic beschwert sich über diesen Ausschluss so sehr, dass auch er die rote Karte sieht.

Die gesamte zweite Hälfte müssen die Tiroler also in Unterzahl und ohne ihren Cheftrainer auskommen.

Zehn Wattener unterliegen knapp

Zunächst geht das auch richtig gut. Moritz Wels wird halblinks in die Tiefe geschickt und bringt die dezimierten Tiroler mit einem wuchtigen Abschluss in Führung (48.).

Den Ausgleich für die Oststeirer besorgt Kapitän Jürgen Heil selbst, er lässt Böckle aussteigen und dreht das Leder sehenswert mit links ins Kreuzeck (64.).

Als Marco Boras den gerade erst eingewechselten Lukas Fridrikas im Strafraum aus dem Weg rempelt, bekommt Hartberg den Strafstoß zugesprochen, Elias Havel verwertet vom Punkt und dreht das Spiel für die Oststeirer (70.).

Trotz beidseitiger Bemühungen fallen in den letzten 20 Minuten keine Tore mehr, Hartberg verabschiedet sich mit dem Heimsieg in die Winterpause.

Die Oststeirer klettern mit 26 Punkten zumindest bis Sonntag auf Tabellenplatz vier, Wattens ist mit 21 Zählern Zehnter.