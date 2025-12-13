Bundesliga heute LIVE: TSV Hartberg - WSG Tirol

Die WSG Tirol gastiert in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim TSV Hartberg. Anpfiff ist um 17:00 Uhr (zum LIVE-Ticker>>>).

Während die Hartberger mit 23 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang liegen, steht die WSG Tirol mit nur zwei Zählern weniger auf dem zehnten Platz.

Die WSG hat nach starken Ergebnissen zuletzt eine 0:3-Heimniederlage gegen den SCR Altach hinnehmen müssen.

Hartberg hat in den letzten fünf Spielen drei Siege eingefahren, nach einer knappen Niederlage gegen den SK Sturm gab es zuletzt ein 2:2-Remis gegen den LASK.