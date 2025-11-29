Zweiter Sieg in Folge! GAK gewinnt Kellerduell

In der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga feiert der GAK im Kellerduell gegen den FC Blau-Weiß Linz einen wichtigen 3:1-Heimsieg und schafft damit den zweiten "Dreier" in Folge.

Der GAK konnte mit dem Sieg bei Rapid zuletzt ein kräftiges Lebenszeichen abgeben und zeigt dieses neue Selbstvertrauen auch in dieser Partie. In der Anfangsphase überrumpelt man Blau-Weiß Linz, bereits in der vierten Minute fällt die Führung.

Die Grazer fangen einen Ball ab, Murat Satin nimmt sich von außerhalb des Strafraums ein Herz und zieht ab, der Ball landet über die Innenstange im Tor der Linzer.

Offenes Spiel

Blau-Weiß braucht in der Folge etwas, den frühen Schock abzulegen, kommt nach 15 Minuten aber besser ins Spiel. Die nächsten Chancen hat aber wieder der GAK: Satin versucht eine Kopie seines Führungstors, diesmal fehlen ein paar Zentimeter. Nur eine Minute später rettet Linz-Goalie Viktor Baier vor Tobias Koch.

Wieder nur eine Minute später haben die Grazer Glück, Donovan Pines kann eine gefährliche Möglichkeit der Linzer, an deren Ende ein Kopfball von Simon Seidl steht, gerade noch auf der Linie wegverteidigen.

Nach der Pause brauchen die Rotjacken etwas, um wieder wach zu sein, Simon Pirkl kommt zu einem Abschluss, der abgefälscht wird und an die Stange geht. Danach können die Linzer den Druck aber nicht erhöhen, stattdessen wird der GAK wieder besser, Satin fehlt bei einem Schuss nur wenig auf das 2:0.

Moormann in Schlussphase auffällig

Das fällt dann aber in der 75. Minute, Ramiz Harakaté setzt zu einem Dribbling über das halbe Spielfeld an, lässt die Linzer Defensive mit einem Haken links liegen und erhöht mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck.

In der Schlussphase wehrt sich Blau-Weiß aber noch gegen die Niederlage, besonders Martin Moormann tut das. Zunächst ein Gewaltschuss aus großer Distanz, der oben auf die Latte fällt, wenig später macht er es besser und trifft wiederum mit viel Wucht zum Anschlusstreffer (88.).

In der Nachspielzeit ist es wieder Moormann, der im Fokus steht: Er legt Harakaté im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelt Alexander Hofleitner sicher (90.+3), womit das Spiel entschieden ist.

Somit feiert der GAK den zweiten Sieg in Folge und baut den Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz auf fünf Zähler aus.