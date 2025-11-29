Bundesliga heute: SV Ried - Wolfsberger AC

Die SV Ried und der Wolfsberger AC treffen an Spieltag 15 der ADMIRAL Bundesliga aufeinander (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Aufsteiger Ried hält auf Platz 9 (17 Punkte), während der WAC als Siebter (21 Punkte) wieder unter die Top sechs springen will.

Für Ried ist Stürmer Kingstone Mutandwa mit sieben Toren und zwei Vorlagen die Lebensversicherung. Trainer Maximilian Senft setzt auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel.

Der WAC von Trainer Ismail Atalan ist offensivstark, aber inkonstant. Spieler wie Dejan Zukic (5 Tore, 4 Assists), Alessandro Schöpf (3 Tore, 5 Assists) und Torjäger Markus Pink (6 Tore, 1 Assist) bilden eine beeindruckende Angriffsreihe.

Das Spiel ist auch ein taktischer Leckerbissen: Rieds pragmatischer Kampfgeist trifft auf WACs spielerische Ambition.