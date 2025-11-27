NEWS

Ehemaliger PSV-Legionär im GAK-Training gesichtet

Der 32-Jährige ist seit Sommer vereinslos. Derzeit trainiert der ehemalige ÖFB-Legionär bei den Grazern mit.

Beim Mittwochstraining des GAK wurde ein ehemaliger ÖFB-Legionär gesichtet.

Wie die "Krone" berichtet, soll Marcel Ritzmaier derzeit mit den Grazern mittrainieren. Zuletzt spielte der 32-Jährige beim SKN St. Pölten, wo sein Vertrag im Sommer ausgelaufen ist. Seitdem befindet sich der gebürtige Steirer auf Vereinssuche, nahm auch am AMS-Camp teil.

Nun erhielt er beim GAK die Möglichkeit, am Training teilzunehmen und sich dadurch fit zu halten. Ein Engagement bei dem Bundesligisten soll kein Thema sein.

Ritzmaier spielte in seiner Karriere bei diversen Klubs im Ausland, unter anderem dem FC Barnsley, PSV Eindhoven oder den Go Ahead Eagles. In Österreich stand er für den SK Rapid und den WAC auf dem Platz.

Hofleitner vor Comeback

Auch Angreifer Alexander Hofleitner trainierte am Mittwoch wieder mit dem Team, könnte am kommenden Samstag gegen den FC Blau-Weiß Linz wieder ein Thema sein (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Darüber hinaus hat Jacob Italiano nach seiner Muskelverletzung in der Wade wieder mit dem Lauftraining begonnen. Noch in diesem Jahr könnte der Australier sein Comeback geben.

