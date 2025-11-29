FK Austria Wien FK Austria Wien FAK WSG Tirol WSG Tirol WSG
NEWS

Bundesliga heute: Austria Wien - WSG Tirol

In Runde 15 der ADMIRAL Bundesliga empfängt der FAK die WSG aus Tirol. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Austria Wien - WSG Tirol
Textquelle: © LAOLA1


Am 15. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Austria Wien und der WSG Tirol (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Wiener (6. Platz, 22 Punkte) sind nach einer inkonstanten Phase unter Zugzwang und müssen einen Heimsieg einfahren, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Hoffnungsträger in der Offensive sind Johannes Eggestein (4 Tore, 4 Vorlagen) und Manprit Sarkaria.

Die WSG Tirol (10. Platz, 17 Punkte) reist als Außenseiter an. Ihr Toptorjäger Valentino Müller führt mit acht Treffern die Torschützenliste der Bundesliga an und wird die Abwehr der Austria fordern.

Die jüngsten fünf von sechs direkten Duellen gingen an Austria Wien, oft ohne Gegentor (3:0, 2:0 in der Saison 24/25). Die Tiroler müssen sich deutlich steigern, um diesen Trend zu durchbrechen.

