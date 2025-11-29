Schwache Austria mit Nullnummer gegen WSG Tirol

Austria Wien und die WSG Tirol trennen sich am 15. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit 0:0.

Die erste Hälfte wird klar von der WSG dominiert. Die Austria zeigt sich passiv, spielerisch sind die Gäste auffälliger. Auf die ganz großen Chancen müssen aber beide Teams zunächst warten.

Die WSG Tirol nähert sich dem Tor zwar wiederholt durch Jamie Lawrence an, auch Nikolai Baden Frederiksen hat Abschlüsse zu verzeichnen, Moritz Wels köpft den Ball nach einer Ecke über das Tor (23.). Die beste Chance der Austria in Hälfte eins verzeichnet Taeseok Lee, der den Ball im Zentrum freistehend neben das Tor köpft (18.).

Sarkaria abtransportiert

Nach der Pause ist die Partie hauptsächlich durch viele Zweikämpfe geprägt, gute Torchancen bleiben weiter aus.

In Minute 65 muss Manprit Sarkaria dann mit der Trage vom Feld gebracht werden. Nach einem Zweikampf mit Benjamin Böckle überstreckt der Austrianer bei einem langen Schritt das Knie, die Verletzung dürfte schwerer sein.

Erst in der Schlussphase kommt wieder Schwung ins Spiel, die bis dato schwache Austria erhöht das Tempo zwischenzeitlich. Reinhold Ranftl hat gleich zwei gute Möglichkeiten innerhalb von nur zwei Minuten (73., 74.), beide Male ist Adam Stejskal zur Stelle. Beide Trainer wechseln zwar noch weitere Offensivkräfte ein, am Ende steht aber ein torloses Unentschieden.

Für die Austria ist es nach zuletzt zwei knappen Siegen in Folge das erste Remis seit dem ersten Spieltag, die "Veilchen" sind mit 23 Punkten vorübergehend auf Rang drei. Die WSG Tirol bleibt das fünfte Spiel in Folge unbesiegt und verbessert sich vorübergehend auf Rang neun.

