NEWS

Bundesliga heute: GAK - Blau-Weiß Linz

Die Grazer treffen in Runde 15 der ADMIRAL Bundesliga zum Duell der Schlusslichter auf Blau-Weiß Linz. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: GAK - Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der GAK empfängt an Spieltag 15 der ADMIRAL Bundesliga BW Linz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beide Teams kämpfen gegen die Rote Laterne. Der GAK, aktuell Elfter mit 12 Punkten, empfängt die Linzer, die mit 10 Punkten den letzten Tabellenplatz belegen.

Für die Heimmannschaft unter Trainer Ferdinand Feldhofer ist ein Sieg entscheidend, um sich Luft zu verschaffen. Hoffnungen ruhen auf Stürmer Daniel Maderner (5 Tore) und Mittelfeldakteur Ramiz Harakate (3 Tore, 3 Vorlagen).

Die direkten Duelle der Vorsaison (2:1-Sieg für GAK auswärts, 2:2-Unentschieden zu Hause) stimmen ebenso optimistisch wie die letzten Ergebnisse, insbesondere der 2:1-Sieg bei Rapid.

Blau-Weiss Linz unter Mitja Morec steht mit dem Rücken zur Wand und benötigt dringend Punkte. Ihre Offensive wird von Shon Weissman (5 Tore) und Simon Seidl (4 Tore) angeführt.

Kommentare

Admiral Bundesliga GAK BW Linz Fussball