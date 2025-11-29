Mutandwa lässt Ried in der Nachspielzeit gegen den WAC jubeln

Die SV Ried feiert in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen knappen 1:0-Sieg gegen den Wolfsberger AC. Kingstone Mutandwa kürt sich dabei in der Nachspielzeit zum Matchwinner.

In der ersten Hälfte dominieren die Rieder klar das Geschehen. Die erste Chance hat Mutandwa, der in der 15. Minute mit einem Abschluss aus kurzer Distanz an WAC-Schlussmann Polster scheitert.

Der Mann aus Sambia bleibt auch danach der gefährlichste Spieler am Platz. Jedoch vergibt er zunächst zweimal per Kopf und kurz vor Ende der ersten Halbzeit schießt er nach einer schön rausgespielten Aktion knapp am Tor vorbei.

Mutandwa bringt den Sieg

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit bleibt das Bild dasselbe. Ried versucht anzugreifen und der WAC verteidigt kompakt.

Mit Fortlaufen der Partie kommen auch die Lavanataler langsam ins Spiel. In der 69. Minute sorgt der eingewechselte Atanga mit einem Fernschuss für die erste gefährliche Aktion der Wolfsberger, doch seinen Schuss kann Leitner gerade noch parieren.

Kurz vor Ende der Partie kommt der WAC noch zu einer gefährlichen Doppelchance. Zunächst scheitert Renner mit einem Fernschuss an einer starken Parade von Leitner und dann köpft Piesinger den anschließenden Eckball an den Pfosten.

Danach deutet alles auf ein Unentschieden hin, doch Mutandwa zeigt in der Nachspielzeit, dass er doch treffen kann. Nach einem Einwurf landet die Kugel beim Stürmer in der Mitte, der fackelt nicht lange und hämmert den Ball zum Rieder Sieg ins Netz.

