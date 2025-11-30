Vier Spiele sieglos: Salzburg lässt auch in Altach Punkte liegen

Dem FC Red Bull Salzburg gelingt auch in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga nach Führung kein voller Erfolg, in Altach muss man sich mit einem 1:1 zufrieden geben.

Die Altacher Hintermannschaft kommt ganz schläfrig ins Spiel hinein, nach sieben Minuten läuft Vertessen nach einem Bock von Altach-Verteidiger Zech allein auf den Torhüter zu, schießt aber daneben. Nur wenige Minuten später hat Krätzig den nächsten Abschluss, Stojanovic ist zur Stelle.

In der 12. Minute ist der Ball aber im Tor, Milojevic verliert den Ball an Vertessen, der auf Ratkov abspielt, und der setzt sich gut durch und schließt überlegt ab (12.) – Führung für Salzburg.

Ecke bringt Altach zurück

Von Altach kommt lange nichts, ein Kopfball von Koller ist zu zentral, stattdessen hat Ratkov aus kurzer Distanz völlig unbedrängt ebenfalls per Kopf die große Chance, die Führung auszubauen.

Doch den Vorarlbergern reicht ein Eckball von Massombo, Koller wird alleingelassen und köpft wuchtig zum Ausgleich ein (26.).

Danach ist viel Leerlauf drin, erst in der Schlussphase der ersten Hälfte hat Bischoff wieder eine Möglichkeit für die Bullen, verzieht aber.

Chancenwucher auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel hat Altach die erste dicke Möglichkeit, Oswald trifft mit einem Weitschuss das Lattenkreuz. Nach etwa einer Stunde hat in einer nun recht ausgeglichenen Partie Salzburg wieder zwei Kopfballchancen, aber die eingewechselten Yeo und wenig später Baidoo vergeben beide aus aussichtsreicher Position.

Salzburg bringt den Ball an diesem Tag einfach nicht ins Tor, auch der eingewechselte Onisiwo vergibt aus wenigen Metern. So hat Altach am Ende noch Möglichkeiten, Hrstic vergibt aus etwa elf Metern frei vor dem Tor. Auch in der Nachspielzeit drücken die Vorarlberger, es bleibt aber beim 1:1.

Damit könnte Salzburg im Abendspiel zwischen dem LASK und Rapid oder unter der Woche beim Nachtragspiel von Sturm Graz die Tabellenführung verlieren, Altach bleibt auf Rang zehn.