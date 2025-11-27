NEWS

Statt Katzer: Kommt Salzburg-Sportchef aus den eigenen Reihen?

Die Mozartstädter haben sich die nächste Absage bei ihrer schwierigen Suche nach einem neuen Sportgeschäftsführer eingeholt. Nun könnte eine interne Lösung Thema werden.

Statt Katzer: Kommt Salzburg-Sportchef aus den eigenen Reihen? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Suche nach einem neuen Sportgeschäftsführer gestaltet sich für den FC Red Bull Salzburg weiter schwierig.

Mit Rapid-Sportchef Markus Katzer hat der nächste potenzielle Kandidat abgesagt (Mehr Infos>>>), auch Andreas Schicker von der TSG Hoffenheim ist aktuell nicht an einer Rückkehr nach Österreich interessiert. Damit bleibt der seit einem Monat vakante Posten vorerst weiter unbesetzt.

Mit Marcus Mann vom deutschen Zweitligisten Hannover 96 ist zwar noch ein ausländischer Kandidat eine Option, dass der 41-Jährige aber nach Salzburg wechselt, gilt als unrealistisch. Er hat bei den Niedersachsen noch einen langfristigen Vertrag, wird zudem auch beim VfL Wolfsburg gehandelt.

Interne Lösung realistisch

Wie die "Salzburger Nachrichten" nun berichten, ist deswegen nun eine interne Lösung am realistischsten. So soll sich Salzburg-Boss Stephan Reiter Liefering-Geschäftsführer Manfred Pamminger in einer sportlichen Führungsrolle vorstellen können.

Der 47-Jährige ist seit 2012 im Salzburger Nachwuchs tätig, wo er zwischenzeitlich auch als Trainer fungierte.

VIDEO: Die Transfer-Fails des FC Red Bull Salzburg

Red Bull im Fußball: Eine Erfolgsgeschichte

6. April 2005 - Übernahme von Austria Salzburg
März 2006 - Gründung New York Red Bulls

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Katzer äußert sich zu Gerüchten über einen Salzburg-Wechsel

Katzer äußert sich zu Gerüchten über einen Salzburg-Wechsel

Bundesliga
72
Affengruber: "Europacup war noch nie leicht"

Affengruber: "Europacup war noch nie leicht"

Bundesliga
8
Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?

Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?

LAOLA1
68
Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV

Hier siehst du Bologna gegen Salzburg im TV

Europa League
Pacult und Ogris über Ernst Happel und die U17-"Wödmasta-Buam"

Pacult und Ogris über Ernst Happel und die U17-"Wödmasta-Buam"

Fußball
4
"Große Herausforderung" - Salzburg bei Bologna gefordert

"Große Herausforderung" - Salzburg bei Bologna gefordert

Europa League
11
Bleibt Havel länger in Hartberg? Shootingstar bestätigt Gerücht

Bleibt Havel länger in Hartberg? Shootingstar bestätigt Gerücht

Bundesliga
31
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Markus Katzer Stephan Reiter Manfred Pamminger Andreas Schicker