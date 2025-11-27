Statt Katzer: Kommt Salzburg-Sportchef aus den eigenen Reihen?

Die Suche nach einem neuen Sportgeschäftsführer gestaltet sich für den FC Red Bull Salzburg weiter schwierig.

Mit Rapid-Sportchef Markus Katzer hat der nächste potenzielle Kandidat abgesagt (Mehr Infos>>>), auch Andreas Schicker von der TSG Hoffenheim ist aktuell nicht an einer Rückkehr nach Österreich interessiert. Damit bleibt der seit einem Monat vakante Posten vorerst weiter unbesetzt.

Mit Marcus Mann vom deutschen Zweitligisten Hannover 96 ist zwar noch ein ausländischer Kandidat eine Option, dass der 41-Jährige aber nach Salzburg wechselt, gilt als unrealistisch. Er hat bei den Niedersachsen noch einen langfristigen Vertrag, wird zudem auch beim VfL Wolfsburg gehandelt.

Interne Lösung realistisch

Wie die "Salzburger Nachrichten" nun berichten, ist deswegen nun eine interne Lösung am realistischsten. So soll sich Salzburg-Boss Stephan Reiter Liefering-Geschäftsführer Manfred Pamminger in einer sportlichen Führungsrolle vorstellen können.

Der 47-Jährige ist seit 2012 im Salzburger Nachwuchs tätig, wo er zwischenzeitlich auch als Trainer fungierte.

