Spätes Elfmetertor erlöst Sturm gegen Hartberg

Beide Mannschaften sind bemüht, können aber kaum Chancen kreieren. Erst ein spätes Tor durch einen Elfmeter erlöst Sturm.

Spätes Elfmetertor erlöst Sturm gegen Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Sturm Graz gelingt in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga ein 1:0 Sieg gegen Hartberg.

Die erste Hälfte verläuft sehr zurückhaltend. Sturm hat mehr Ballbesitz, die gefährlicheren Chancen hat aber Hartberg.

Besonders Elias Havel sorgt immer wieder für Gefahr. In der 12. Minute kommt der 22-Jährige aus rund 20 Metern zum Schuss, die Sturm-Abwehr kann den Ball jedoch blocken.

Havel erneut gefährlich

Zehn Minuten später taucht Havel nach einem langen Ball plötzlich vor Christensen auf, kann die Chance aber nicht nutzen, weil er den Ball nicht richtig trifft.

Nach Seitenwechsel geht es ähnlich weiter. Beide Mannschaften haben Schwierigkeiten, Chancen zu kreieren. Vorzeitiger Negativ-Höhepunkt ist der kurzzeitige Ausfall des VAR (hier nachlesen >>>).

In der 81. Minute geht Sturm dann praktisch mit der ersten Chance in Führung: Malone wird im Strafraum von Kainz gefoult. Kiteishvili verwandelt den fälligen Elfmeter sicher und trifft zum 1:0.

Den Vorsprung bringt der Meister über die Zeit. Damit siegt Sturm erstmals seit acht Spielen wieder und kann drei Punkte nachhause nehmen.

