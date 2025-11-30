TSV Hartberg TSV Hartberg HTB SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Heute 14:30 Uhr
1 4.15
X 3.75
2 1.80
Bundesliga heute LIVE: TSV Hartberg - Sturm Graz

Der amtierende Meister Sturm Graz gastiert in Runde 15 der Bundesliga beim TSV Hartberg. LIVE-Infos:

In Runde 15 der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Steirer-Duell zwischen Hartberg und Sturm (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beide Teams sind punktgleich mit 22 Zählern, was dem Duell in der engen Tabelle Brisanz verleiht.

Hartberg spielt unter Trainer Manfred Schmid eine sensationelle Saison und liegt auf Platz drei. Sturm Graz, als zweifacher Meister, rangiert auf Platz fünf und will die gewohnte Hierarchie wiederherstellen.

Im Fokus stehen die Top-Torjäger: Elias Havel führt Hartbergs Offensive mit acht Treffern an. Bei Sturm Graz ist Otar Kiteishvili mit sechs Toren und zwei Vorlagen der Schlüsselspieler. Die Form dieser Akteure wird entscheidend sein.

Historisch dominierte Sturm Graz die letzten sechs Duelle (fünf Siege, ein Unentschieden). Hartberg will diese Serie brechen und den Heimvorteil im neuen Stadion nutzen.

