NEWS

Bundesliga heute LIVE: SCR Altach - Red Bull Salzburg

In Runde 15 der ADMIRAL Bundesliga trifft Altach daheim auf die "Bullen" aus Salzburg. LIVE-Infos:

In Runde 15 der ADMIRAL Bundesliga trifft Altach daheim auf Red Bull Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Salzburg reist nach einer überraschenden Heimniederlage mit dem Ziel der Wiedergutmachung an. Aktuell führen die Salzburger die Tabelle mit 25 Punkten aus 14 Spielen an und verfügen mit 31 Toren über die gefährlichste Offensive der Liga.

Spieler wie Petar Ratkov (7 Treffer) und Yorbe Vertessen (5 Tore) sollen die Angriffsreihe der Bullen anführen.

Der SCR Altach geht als Außenseiter in die Partie, belegt mit 17 Punkten den achten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch setzt auf Heimstärke und eine kompakte Defensive. Im letzten Heimspiel gegen Salzburg im März 2025 gelang ein beachtliches 1:1-Unentschieden.

Offensiv ruhen die Hoffnungen der Altacher auf Patrick Greil, der mit sechs Saisontoren der treffsicherste Spieler seines Teams ist.

Das Duell verspricht einen spannenden Kampf der Spielphilosophien: Salzburgs dominanter Ballbesitzfußball und hohes Pressing gegen Altachs tief stehende Abwehr und schnelles Umschaltspiel.

