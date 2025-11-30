LASK LASK ASK SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Heute 17:00 Uhr
1 2.10
X 3.50
2 3.35
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute LIVE: LASK - SK Rapid

Am 15. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trifft der LASK daheim auf den SK Rapid. Gibt es einen Trainer-Effekt bei den Hütteldorfern? LIVE-Infos:

Bundesliga heute LIVE: LASK - SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid gastiert in Runde 15 der ADMIRAL Bundesliga beim LASK in Oberösterreich (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Es ist rein nach Tabellensituation gesehen das Spitzenduell der Runde: Der Vierte empfängt den Zweiten.

Unter Trainer Kühbauer ist LASK defensiv stabil und offensiv gefährlich. Rapid hofft nach der Entlassung von Peter Stöger auf einen schnellen Trainer-Effekt unter Interimstrainer Stefan Kulovits.

Die letzten Duelle: Der LASK siegte 5:0 im April 2024, Rapid gewann 3:0 im Juni 2025.

Mehr zum Thema

Bundesliga heute LIVE: TSV Hartberg - Sturm Graz

Bundesliga heute LIVE: TSV Hartberg - Sturm Graz

Bundesliga
Bundesliga heute LIVE: SCR Altach - Red Bull Salzburg

Bundesliga heute LIVE: SCR Altach - Red Bull Salzburg

Bundesliga
Zweiter Sieg in Folge! GAK gewinnt Kellerduell

Zweiter Sieg in Folge! GAK gewinnt Kellerduell

Bundesliga
13
Mutandwa lässt Ried in der Nachspielzeit gegen den WAC jubeln

Mutandwa lässt Ried in der Nachspielzeit gegen den WAC jubeln

Bundesliga
8
Schwache Austria mit Nullnummer gegen WSG Tirol

Schwache Austria mit Nullnummer gegen WSG Tirol

Bundesliga
71
Bundesliga LIVE: Wiener Austria empfängt WSG Tirol

Bundesliga LIVE: Wiener Austria empfängt WSG Tirol

Bundesliga
18
Bundesliga LIVE: SV Ried - Wolfsberger AC

Bundesliga LIVE: SV Ried - Wolfsberger AC

Bundesliga
3
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga LASK SK Rapid Wien Didi Kühbauer Fussball