Bundesliga heute LIVE: LASK - SK Rapid

Der SK Rapid gastiert in Runde 15 der ADMIRAL Bundesliga beim LASK in Oberösterreich (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Es ist rein nach Tabellensituation gesehen das Spitzenduell der Runde: Der Vierte empfängt den Zweiten.

Unter Trainer Kühbauer ist LASK defensiv stabil und offensiv gefährlich. Rapid hofft nach der Entlassung von Peter Stöger auf einen schnellen Trainer-Effekt unter Interimstrainer Stefan Kulovits.

Die letzten Duelle: Der LASK siegte 5:0 im April 2024, Rapid gewann 3:0 im Juni 2025.