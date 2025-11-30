-
Rapid: Die Gründe für das Stöger-AusAnsakonferenz
-
Finale verloren, aber alle Herzen gewonnen!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter PacultStammtisch
-
Markus Katzer zu Salzburg - passt das wirklich?Europacöp
-
Die verkorkste Heimbilanz des SK SturmAnsakonferenz
-
Ist der LASK ein Meisterkandidat?Ansakonferenz
-
Rapid vs. GAK: War das wirklich ein Elfer?Ansakonferenz
-
Ansakonferenz (EP63) - Gibt es überhaupt noch Topteams?Ansakonferenz
-
ÖFB räumt Fehler ein: Neue Wege im NachwuchsStammtisch
-
Rangnick-Methoden: Warum alle vom Teamchef abschauenStammtisch
Heute 17:00 Uhr
NEWS
Bundesliga heute LIVE: LASK - SK Rapid
Am 15. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trifft der LASK daheim auf den SK Rapid. Gibt es einen Trainer-Effekt bei den Hütteldorfern? LIVE-Infos:
Der SK Rapid gastiert in Runde 15 der ADMIRAL Bundesliga beim LASK in Oberösterreich (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Es ist rein nach Tabellensituation gesehen das Spitzenduell der Runde: Der Vierte empfängt den Zweiten.
Unter Trainer Kühbauer ist LASK defensiv stabil und offensiv gefährlich. Rapid hofft nach der Entlassung von Peter Stöger auf einen schnellen Trainer-Effekt unter Interimstrainer Stefan Kulovits.
Die letzten Duelle: Der LASK siegte 5:0 im April 2024, Rapid gewann 3:0 im Juni 2025.