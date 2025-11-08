FK Austria Wien FK Austria Wien FAK Grazer AK Grazer AK GAK
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Tin Plavotic
  • Marko Raguz
  • Daniel Maderner
NEWS

Last Minute! Raguz rettet Austria Sieg über GAK

Die "Veilchen" entgehen einem Punkteverlust gegen das Schlusslicht erst in der Nachspielzeit, dank des ersten Saisontors des Stürmers.

Last Minute! Raguz rettet Austria Sieg über GAK Foto: © GEPA
Die Wiener Austria kann nach zwei Niederlagen wieder siegen! Das 2:1 gegen Schlusslicht GAK am 13. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga ist aber eine Last-Minute-Angelegenheit.

Die Partie beginnt mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten, es dauert ein wenig, bis die Mannschaften im Spiel angekommen sind. Nach knapp 20 Minuten hat Ramiz Harakaté die erste Chance für den GAK, er setzt sich im Zweikampfduell gegen Aleksandar Dragovic durch, scheitert dann aber vor Samuel Sahin-Radlinger.

Die Wiener Austria ist bis dahin offensiv überhaupt nicht in Erscheinung getreten, geht durch eine Standardsituation aber in Führung. Tin Plavotic steht nach einer Ecke von Manprit Sarkaria genau richtig und drückt den Ball per Kopf über die Linie (24.).

In der Folge sind die "Veilchen" die bessere Mannschaft, GAK-Torhüter Jakob Meierhofer zeigt nach einem Schuss von Keng-hee Lee eine gute Reaktion und verhindert den zweiten Gegentreffer.

Joker stechen

Dennoch gelingt dem GAK nach Seitenwechsel der Ausgleich: Daniel Maderner wird von Harakaté mustergültig bedient, bleibt gegen Sahin-Radlinger ruhig und vollendet aus spitzem Winkel (53.).

Dennoch gibt es keine Punkte für die Grazer: Der in der 83. Minute eingewechselte Marko Raguz kommt nach einer Flanke von Reinhold Ranftl über Umwege zum Ball und entscheidet das Spiel mit seinem ersten Saisontor (90.+1).

Die Austria ist mit 19 Punkten Sechser, der GAK mit neun Punkten weiter Schlusslicht.

