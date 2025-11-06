NEWS

Neuer Umsatz-Rekord beim GAK

Nach dem ersten Bundesliga-Sieg läuft es nun auch finanziell positiv für den Grazer Klub.

Neuer Umsatz-Rekord beim GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach dem ersten sportlichen Erfolg in dieser Bundesliga-Saison gibt es nun auch gute Nachrichten von finanzieller Seite beim GAK.

Die "Athletiker" verkünden einen neuen Rekordumsatz (seit der Neugründung 2012). 11,8 Millionen Euro wurden insgesamt erwirtschaftet, was fast dem doppelten Umsatz des Vorjahres entspricht.

Damit "konnte der GAK 1902 in seinem ersten Bundesligajahr nach langer Abstinenz solide Schritte nach vorne machen und wichtige Weichen für die Zukunft stellen", erklärt Geschäftsführer Lukas Kokail.

Gewinn im fünfstelligen Bereich

Nach Steuern ergibt dies einen Jahresüberschuss von knapp 38.000 Euro für das Geschäftsjahr 2024/25.

Dennoch weiß Kokail auch um die Herausforderungen in den kommenden Jahren: "Der neue Vertrag mit dem Rechtepartner Sky wird viele Vereine vor Herausforderungen stellen, auch uns. Wir sehen uns für diese Herausforderungen gewappnet und sind davon überzeugt, dass wir auch im kommenden Geschäftsjahr ein gutes Ergebnis erzielen werden.“

Mehr zum Thema

Ab 2026! Neuer Ausrüster bei Blau-Weiß Linz

Ab 2026! Neuer Ausrüster bei Blau-Weiß Linz

Bundesliga
Austria klärt Zukunft von Sahin-Radlinger

Austria klärt Zukunft von Sahin-Radlinger

Bundesliga
22
Hochgerner: "Wer Wurmbrand nicht spannend findet, ist verrückt!"

Hochgerner: "Wer Wurmbrand nicht spannend findet, ist verrückt!"

Fußball
20
SK Rapid vermeldet Rekordumsatz

SK Rapid vermeldet Rekordumsatz

Bundesliga
78
Kein Salzburg-Wechsel? Hoffenheim lockt Schicker mit Beförderung

Kein Salzburg-Wechsel? Hoffenheim lockt Schicker mit Beförderung

Deutsche Bundesliga
2
Schröder bindet Gladbach-Topspieler vorzeitig

Schröder bindet Gladbach-Topspieler vorzeitig

Deutsche Bundesliga
Dieser Sender zeigt Red Bull Salzburg gegen die Go Ahead Eagles

Dieser Sender zeigt Red Bull Salzburg gegen die Go Ahead Eagles

Europa League
4
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball GAK