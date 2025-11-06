Neuer Umsatz-Rekord beim GAK

Nach dem ersten sportlichen Erfolg in dieser Bundesliga-Saison gibt es nun auch gute Nachrichten von finanzieller Seite beim GAK.

Die "Athletiker" verkünden einen neuen Rekordumsatz (seit der Neugründung 2012). 11,8 Millionen Euro wurden insgesamt erwirtschaftet, was fast dem doppelten Umsatz des Vorjahres entspricht.

Damit "konnte der GAK 1902 in seinem ersten Bundesligajahr nach langer Abstinenz solide Schritte nach vorne machen und wichtige Weichen für die Zukunft stellen", erklärt Geschäftsführer Lukas Kokail.

Gewinn im fünfstelligen Bereich

Nach Steuern ergibt dies einen Jahresüberschuss von knapp 38.000 Euro für das Geschäftsjahr 2024/25.

Dennoch weiß Kokail auch um die Herausforderungen in den kommenden Jahren: "Der neue Vertrag mit dem Rechtepartner Sky wird viele Vereine vor Herausforderungen stellen, auch uns. Wir sehen uns für diese Herausforderungen gewappnet und sind davon überzeugt, dass wir auch im kommenden Geschäftsjahr ein gutes Ergebnis erzielen werden.“