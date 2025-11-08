SV Ried SV Ried SVR FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Heute 17:00 Uhr
Bundesliga heute: SV Ried - Blau-Weiß Linz

In der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es im Innviertel zum Oberösterreich-Derby. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SV Ried - Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Blau-Weiß Linz ist am Samstag in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Oberösterreich-Derby bei der SV Ried zu Gast (ab 17:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Linzer stehen nach drei Niederlagen in Folge unter Druck. Sie befinden sich nach dem ersten Sieg des GAK nur noch einen Punkt vor dem Tabellenschlusslicht aus Graz. Letztes Wochenende musste sich das Team von Mitja Mörec 0:1 gegen den LASK geschlagen geben.

Auch die Rieder mussten zuletzt eine deutliche Niederlage hinnehmen. Das Spiel bei Red Bull Salzburg ging mit 1:4 verloren. In der Tabelle liegt der Aufsteiger aktuell auf Platz neun.

Das letzte Aufeinandertreffen konnten die Rieder 2:0 für sich entscheiden.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

VIDEO: Die Geschichte hinter der Schlumpf-Choreo

Admiral Bundesliga Fußball FC Blau-Weiß Linz SV Ried