Austria klärt Zukunft von Sahin-Radlinger

Die Zukunft von Samuel Sahin-Radlinger ist geklärt.

Der 32-Jährige hat seinen ursprünglich mit Saisonende auslaufenden Vertrag beim FK Austria Wien um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 verlängert.

Früchtls Nachfolger

Der Oberösterreicher ist im Sommer 2023 von der SV Ried zu den Veilchen gekommen, verbrachte seine erste Saison aber leihweise in den Niederlanden bei Almere City.

Nach dem Abgang von Goalie Christian Früchtl zu US Lecce kehrte Sahin-Radlinger nach Wien-Favoriten zurück und steht seither als Nummer 1 im Tor.

50 Spiele für Violett

Der ehemalige U21-Teamspieler hat bisher 50 Pflichtspiele für den FAK bestritten, dabei 62 Gegentore kassiert und 14 Mal zu Null gespielt.

Während er beim Derby-Sieg in Hütteldorf noch einer der Matchwinner war, machte der Routinier in den vergangenen Wochen nicht immer den sichersten Eindruck.

In der laufenden Bundesliga-Saison hat Sahin-Radlinger 60,5 Prozent der 43 Schüsse, die auf sein Tor gekommen sind, abgewehrt.

VIDEO: Soll die Austria den Tormann wechseln?