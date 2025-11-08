In der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der WAC am Samstag in der Lavanttal-Arena auf den TSV Hartberg (ab 17:00 Uhr/Live-Ticker >>>).

Die Kärntner mussten sich zuletzt gegen die WSG Tirol mit einem 0:0 zufriedengeben.

Besser lief es für den TSV Hartberg. Das Team von Manfred Schmid konnte die Wiener Austria mit 2:1 besiegen und nach den drei Unentschieden zuvor wieder drei Punkte holen.

In der Tabelle trennt die beiden Klubs lediglich ein Platz. Die Steirer liegen auf Rang fünf und spielen gegen den Drittplatzierten WAC. Spannend verlief auch das letzte Duell. Das Spiel endete 2:2.

