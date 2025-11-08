WSG Tirol WSG Tirol WSG SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
NEWS

Bis zu 13 Ausfälle! Rapid pfeift gegen WSG aus dem letzten Loch

Die Hütteldorfer dürften die Länderspielpause herbeisehnen. Sieben Spieler fehlen gegen die Tiroler fix, sechs weitere sind fraglich.

Bis zu 13 Ausfälle! Rapid pfeift gegen WSG aus dem letzten Loch Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Wir sind am Limit", gibt Trainer Peter Stöger vor dem Spiel bei der WSG Tirol (Sonntag, ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker) zu.

Denn nach der Niederlage gegen Craiova gab es nicht nur den nächsten moralischen Knick für die Hütteldorfer. Auch körperlich setzte die Partie dem SK Rapid zu.

Sieben Spieler fallen fix aus

Ohnehin fehlen Jean Marcelin, Claudy Mbuyi, Petter Nosa Dahl, Jakob Schöller, Tobias Borkeeiet und Noah Bischof verletzt. Zusätzlich ist Jannes Horn auch noch krank.

Doch damit endet die Liste der potenziellen Ausfälle nicht. Nenad Cvetkovic, Furkan Demir und Romeo Amane sind zurzeit allesamt angeschlagen. Neben Horn waren auch Janis Antiste und Martin Ndzie zuletzt krank. Zu guter Letzt wäre da noch Lukas Grgic, der seit Mitte August nie länger als 65 Minuten am Feld stand.

Insgesamt gibt es also 13 Akteure, die vor der Partie gegen die WSG zumindest nicht bei 100 Prozent sind. Dass alle davon ausfallen, ist natürlich unwahrscheinlich, allerdings durchaus möglich. Die Länderspielpause werden einige Rapidler definitiv herbeisehnen.

