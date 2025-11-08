In der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt die Wiener Austria am Samstag den GAK (ab 17:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Grazer konnten am vergangenen Wochenende gegen Altach 3:1 gewinnen und erstmals in der laufenden Saison drei Punkte holen. Somit liegt das Team von Ferdinand Feldhofer in der Tabelle nur noch einen Punkt hinter dem vorletzten FC Blau-Weiß Linz.

Die Austria ist nach der 1:2-Niederlage gegen Hartberg hingegen auf Wiedergutmachung aus. Die Wiener befinden sich derzeit auf Rang sieben in der Tabelle.

Im August trafen die beiden Teams zuletzt aufeinander. Das Spiel in Graz endete 2:2.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker: