FK Austria Wien FK Austria Wien FAK Grazer AK Grazer AK GAK
Heute 17:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: Austria Wien - GAK

Der Tabellenletzte aus Graz ist in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga bei der Wiener Austria zu Gast. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Austria Wien - GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt die Wiener Austria am Samstag den GAK (ab 17:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Grazer konnten am vergangenen Wochenende gegen Altach 3:1 gewinnen und erstmals in der laufenden Saison drei Punkte holen. Somit liegt das Team von Ferdinand Feldhofer in der Tabelle nur noch einen Punkt hinter dem vorletzten FC Blau-Weiß Linz.

Die Austria ist nach der 1:2-Niederlage gegen Hartberg hingegen auf Wiedergutmachung aus. Die Wiener befinden sich derzeit auf Rang sieben in der Tabelle.

Im August trafen die beiden Teams zuletzt aufeinander. Das Spiel in Graz endete 2:2.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

VIDEO: Die Transferflops der Austria

Mehr zum Thema

Bleibt Havel länger bei Hartberg? "Würde mich freuen, wenn ..."

Bleibt Havel länger bei Hartberg? "Würde mich freuen, wenn ..."

Bundesliga
Salzburg-Partie wichtiger? Weshalb Säumel früher wechselte

Salzburg-Partie wichtiger? Weshalb Säumel früher wechselte

Bundesliga
1
Warum Salzburgs Chance auf einen Champions-League-Fixplatz lebt

Warum Salzburgs Chance auf einen Champions-League-Fixplatz lebt

Bundesliga
10
Bitter! Salzburg-Youngster mit Rückschlag in der Reha

Bitter! Salzburg-Youngster mit Rückschlag in der Reha

Bundesliga
5
Hedl-Manager: "Unfair, wie Fans mit ihm umgehen"

Hedl-Manager: "Unfair, wie Fans mit ihm umgehen"

Bundesliga
73
Bremens dritter Streich? Simonis vor Rauswurf

Bremens dritter Streich? Simonis vor Rauswurf

Deutsche Bundesliga
U17-WM heute: Österreich - Mali

U17-WM heute: Österreich - Mali

Fußball
4
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien GAK