Zweiter Lee! Austria verpflichtet noch einen Südkoreaner

Bei der Wiener Austria müssen sich die Fans ab sofort auf eine Namensgleichheit einstellen. Die Veilchen verpflichten nach Kang-hee Lee noch einen Südkoreaner mit diesem Nachnamen: Taeseok Lee.

Der 23-Jährige kommt vom südkoreanischen Erstligisten und amtierenden Cupsieger Pohang Steelers und unterschreibt in Wien-Favoriten einen Vertrag bis Sommer 2029.

Lee ist Linksverteidiger, kann aber auch auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz kommen.

Ortlechner: "Ein starker linker Fuß"

"Es freut uns wirklich sehr, mit Taeseok Lee einen aktuellen südkoreanischen Nationalspieler verpflichtet zu haben. Er bringt ein hohes Spielverständnis mit, hat eine hohe Laufbereitschaft, einen starken linken Fuß und tolle Anlagen für die linke Wingback-Position. Wir sind aber nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich absolut überzeugt von ihm. Schon in den gemeinsamen Videocalls hat sich gezeigt, dass er über ein gesundes Selbstvertrauen verfügt und das hat sich auch beim persönlichen Kennenlernen bestätigt", sagt Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Der erst am 28. Juli 23 Jahre jung gewordene Lee spielte ab 2015 in der Akademie des FC Seoul und schaffte 2021 den Sprung in die erste Mannschaft. Sein Debüt in der südkoreanischen K League feierte er am 7. April 2021.

Der 1,74 Meter große Außenverteidiger absolvierte über 100 Spiele in der höchsten südkoreanischen Spielklasse und sammelte zudem Einsätze in der AFC Champions League Elite. Darüber hinaus ist er siebenfacher südkoreanischer A-Nationalspieler.

Lee: "Ich habe gehört, dass die Austria fantastische Fans hat"

"Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, Teil eines Klubs mit einer so großen Geschichte zu sein. Ich habe auch gehört, dass die Austria fantastische Fans hat und bin voller Vorfreude sie kennenzulernen. Mein Ziel hier ist es, mich sowohl persönlich als auch sportlich weiterzuentwickeln, aber auch hart mit der Mannschaft daran dazu arbeiten, unsere Ziele zu erreichen. Ich werde mein Bestes geben, um gemeinsam Erfolge feiern zu können. Vielen Dank für die Chance, die ich hier bekomme. Forza Viola", sagt Taeseok Lee, der seinen vollen Namen auf dem Trikot mit der Nummer 17 tragen wird.

Der Vater von Taeseok Lee, Eulyong Lee, war nicht nur ebenfalls erfolgreicher Fußballer und Nationalspieler, sondern ab November 2024 auch der Trainer von Kang Hee Lee bei Gyeongnam FC. Nicht zuletzt deshalb kennen sich Taeseok und Kang Hee:

"Es freut mich zusätzlich, dass mit Lee Kang Hee ein weiterer koreanischer Spieler im Team ist. Als ehemaliger Spieler meines Vaters habe ich viel über ihn gehört und mit ihm auch in der Nationalmannschaft gespielt, daher weiß ich, dass er ein toller Spieler ist." In fünf Spielen des südkoreanischen U23-Nationalteams standen die beiden gemeinsam auf dem Feld.

News, Videos, Live-Ticker: Hol dir mit der neuen LAOLA1-App die Inhalte, die dich wirklich interessieren >>>