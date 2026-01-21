-
NEWS
Zwei Rapidler müssen operiert werden und fehlen mehrere Monate
Noch bevor die Frühjahrssaison begonnen hat, muss Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup zwei Langzeit-Ausfälle verdauen.
Zehn Tage vor dem Start ins Pflichtspiel-Frühjahr ereilen den SK Rapid zwei langfristige Verletzungsausfälle.
Louis Schaub erleidet einen Seitenbandriss, Claudy Mbuyi eine Meniskusverletzung. Beide Spieler müssen operiert werden und fallen mehrere Monate aus.
Schaub erlitt die Verletzung bei der letzten Einheit im Trainingslager in Benidorm, wie eine MR-Untersuchung in Wien Anfang der Woche bestätigte.
Bei Mbuyi, der am Sonntag 45 Minuten beim Testspiel gegen Györ im Einsatz war, wurde die Diagnose ebenfalls nach einem MR bestätigt.