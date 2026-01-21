NEWS

Austria-Eigengewächs unterschreibt ersten Profivertrag

Im Oktober feierte der 19-Jährige sein Debüt in der Bundesliga. Nun bleibt der Mittelfeldspieler den Veilchen langfristig erhalten.

Dominik Nisandzic unterschreibt seinen ersten Profivertrag bei Austria Wien.

Wie die Veilchen am Mittwochvormittag bekanntgeben, bleibt der 19-Jährige zumindest bis Sommer 2028 am Verteilerkreis.

Der Mittelfeldspieler feierte im Oktober 2025 gegen Salzburg sein Bundesliga-Debüt und zählt zu den Stammspieler bei den Young Violets.

Derzeit ist Nisandzic mit den Profis beim Trainingslager in Side.

"Bin sehr stolz darauf, ein Teil dieses Klubs zu sein"

"Dominik hat sich im vergangenen Jahr bei den Young Violets sehr gut entwickelt und bereits einige wertvolle Spielminuten in der 2. Liga gesammelt. Wir wollen seine Entwicklung weiterhin gezielt vorantreiben, weshalb er aktuell auch wieder im Trainingslager unserer Profis dabei ist", so Sportdirektor Michael Wagner.

Der Youngster selbst sagt: "Es bedeutet mir sehr viel, meinen ersten Profivertrag bei Austria Wien unterschrieben zu haben. Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil dieses Klubs zu sein und wer mich kennt weiß, dass ich weiterhin jeden Tag sehr hart arbeiten werde, um mich weiterzuentwickeln!"

