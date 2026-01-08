Erster Test unter Ingolitsch: Sturm holt Remis gegen CL-Starter

Sturm Graz hat den ersten Auftritt unter Neo-Coach Fabio Ingolitsch mit einem Unentschieden beendet.

Im Trainingslager in Marbella (Spanien) trennten sich Österreichs Fußball-Meister und der belgische Spitzenverein Club Brügge am Donnerstag mit einem 2:2 (2:2).

Belmin Beganovic traf nach einem Patzer von Brügges Torhüter schon in der 2. Minute, der Angreifer erzielte mit einem platzierten Schuss auch das 2:1 (23.) der Grazer.

Parensen bestätigt Gespräche um Chukwuani

Bei Sturm stand neben dem zuletzt angeschlagenen Jon Gorenc Stankovic auch Tochi Chukwuani nicht im Kader. Der dänische Mittelfeldspieler soll bei den Glasgow Rangers hoch im Kurs stehen.

Sturms Sportdirektor Michael Parensen bestätigte gegenüber der Krone Gespräche zwischen den Klubs, man wolle bei Chukwuani deshalb "kein Risiko eingehen" (Alle Infos >>>).

In Marbella bestreitet Sturm noch ein zweites Testspiel gegen den FC Kopenhagen am kommenden Mittwoch (14. Jänner).