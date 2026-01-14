"Meilenstein" - Sturm und GAK wollen gemeinsam Stadion bauen

Neuigkeiten in der Stadionfrage in Graz-Liebenau!

Der SK Sturm Graz und der GAK wollen am derzeitigen Standort ein gemeinsames Stadion bauen und anschließend mit einer eigenen Gesellschaft auch zusammen betreiben. Das gaben die Sturm-Präsident Christian Jauk und GAK-Obmann Rene Ziesler am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz bekannt.

Das neue Stadion soll Plätze für 20.000 Fans fassen und 95 Millionen Euro kosten. Die beiden Vereine würden gemeinsam 20 Millionen Euro übernehmen, Stadt und Land sollen je 37,5 Millionen Euro beitragen.

"Das ist ein historischer Meilenstein", sagen die beiden Präsidenten.

Mehr Infos in Kürze!