"Meilenstein" - Sturm und GAK wollen gemeinsam Stadion bauen

Die Stadtrivalen einigen sich auf ein gemeinsames Stadionprojekt. Das wollen sie selber bauen und auch betreiben.

"Meilenstein" - Sturm und GAK wollen gemeinsam Stadion bauen
Neuigkeiten in der Stadionfrage in Graz-Liebenau!

Der SK Sturm Graz und der GAK wollen am derzeitigen Standort ein gemeinsames Stadion bauen und anschließend mit einer eigenen Gesellschaft auch zusammen betreiben. Das gaben die Sturm-Präsident Christian Jauk und GAK-Obmann Rene Ziesler am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz bekannt.

Das neue Stadion soll Plätze für 20.000 Fans fassen und 95 Millionen Euro kosten. Die beiden Vereine würden gemeinsam 20 Millionen Euro übernehmen, Stadt und Land sollen je 37,5 Millionen Euro beitragen.

"Das ist ein historischer Meilenstein", sagen die beiden Präsidenten.

