Beim FC Red Bull Salzburg könnte sich in diesem Sommer noch einiges tun. Laut "Salzburger Nachrichten" gibt es gleich zehn Abgangskandidaten. Entsprechend kursieren auch Gerüchte.

Bobby Clark könnte es in etwa nach England ziehen, Adam Daghim wird mit einem Wechsel nach Deutschland oder Italien in Verbindung gebracht. Schon länger klar ist, dass Oscar Gloukh in diesem Sommer den nächsten Schritt gehen will.

Laut Transfer-Insider Nicolo Schira wurde der Israeli jetzt von einem Spielervermittler bei Inter Mailand angeboten.

Der 21-Jährige besitzt einen Marktwert von 20 Millionen Euro und steht noch bis 2027 an der Salzach unter Vertrag. Ist ein Klub bereit, entsprechend zu investieren, dürfte ein Abgang in diesem Sommer noch besiegelt werden.