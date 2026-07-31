Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt dem SK Sturm Graz nach dem Weiterkommen in der Champions-League-Qualifikation nicht.

Nur wenige Tage nach dem Rückspiel gegen die Hearts (zum Spielbericht>>>) wartet bereits das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison. Am Samstag gastieren die Steirer zum Ligastart bei der WSG Tirol (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Aus Sicht der Grazer hätte die Partie allerdings deutlich früher angepfiffen werden sollen. Wie die "Krone" berichtet, hätte Sturm statt um 17 Uhr den Anstoß gerne auf 14:30 Uhr vorverlegt.

Sky lehnte ab

Hintergrund ist das straffe Programm: Bereits am Dienstag reist die Mannschaft von Fabio Ingolitsch nach Istanbul, wo am Mittwochabend das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Fenerbahce auf dem Programm steht.

Der Verein stellte deshalb bei der Bundesliga den Antrag auf eine zeitliche Verlegung des Ligaspiels gegen die WSG Tirol. Dem wurde jedoch nicht entsprochen: TV-Partner "Sky" lehnte eine Änderung des Anstoßtermins ab.