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"Peinlich für ganz Tirol" - Scharfe Kritik von WSG-Trainer Semlic

Einen Tag, bevor die WSG Tirol gegen Sturm in die Bundesliga-Saison startet, absolviert Wacker Innsbruck bereits ein Zweitliga-Spiel am Tivoli. Laut Semlic eine "Katastrophe".

"Peinlich für ganz Tirol" - Scharfe Kritik von WSG-Trainer Semlic Foto: © GEPA
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Philipp Semlic hat die Stadionsituation in Tirol vor Saisonstart scharf kritisiert.

"Für mich ist es eine Katastrophe, unprofessionell", sagte der Trainer der WSG Tirol am Donnerstag über die Tatsache, dass am Vortag des Auftaktspiels seines Teams in der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) gegen Sturm Graz Zweitliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck zu einem Pflichtspiel im Tivoli Stadion Tirol antritt.

Die Rasenqualität dort sei laut Semlic ohnehin "eine Katastrophe".

Das findet Semlic peinlich

Semlic befand es für "sehr peinlich für ganz Fußball-Tirol", dass man es nicht hinbekomme, einen Spiel-Rahmenterminplan zu schaffen, in dem die beiden Klubs an unterschiedlichen Wochenenden Heim- und Auswärtsspiele austragen würden. Der FC Wacker startet in seinem Heimstadion am Freitag (18.30 Uhr) gegen Schwarz-Weiß Bregenz in die neue Saison.

Innsbruck dient der WSG noch bis zur 2027 geplanten Fertigstellung der eigenen, bundesliga-tauglich adaptierten Heimstätte in Wattens als Ausweichquartier.

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