Sturm bedient sich offenbar beim FC Basel!

Der SK Sturm soll kurz vor der Verpflichtung des ersten Sommer-Neuzugangs für die Saison 2025/26 stehen.

Wie der italienische Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, soll Axel Kayombo bei den Grazern andocken. Die Verhandlungen sollen bereits abgeschlossen sein, lediglich der Medizincheck noch ausstehen.

Kayombo steht aktuell beim FC Basel unter Vertrag, wurde in der laufenden Saison allerdings an den Zweitligisten Stade-Lausanne verliehen. Dort erzielte der in Frankreich geborene Offensivspieler in 28 Spielen zehn Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Kayombo ist offensiv flexibel einsetzbar und kann sowohl auf der linken als auch rechten Außenbahn aufgeboten werden. Auch als Stürmer kam er bereits zum Einsatz.

Für den 19-Jährigen wird laut Romano eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro fällig. Beim Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga soll der Rechtsfuß einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

🚨🇦🇹 Sturm Graz agree deal to sign Axel Kayombo as 19 year old talent will join from FC Basel.



4 year deal agreed, €2m transfer fee and medical to follow. pic.twitter.com/c8CYkitEQw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2025

