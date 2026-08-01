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Fix: Austria-Kicker Radonjic wechselt innerhalb der Bundesliga

Der 20-Jährige unterschreibt langfristig bei seinem neuen Klub.

Fix: Austria-Kicker Radonjic wechselt innerhalb der Bundesliga Foto: © GEPA
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Die SV Ried verkündet mit Dejan Radonjic einen weiteren Neuzugang.

Der 20-Jährige wechselt von Austria Wien ins Innviertel. Die Rieder sichern sich langfristig die Dienste des Innenverteidigers, er unterschreibt bis Sommer 2029.

Fiala: "Wollen Umbruch mit mutigen Entscheidungen fortsetzen"

"Dejan stand schon länger auf unserer Liste, er hat es in der letzten Saison bei seinen Startelfeinsätzen bei der Austria sehr gut gemacht. Er ist stark bei Standards und im Infight ein richtig harter Verteidiger. Zudem bringt er fußballerische Elemente mit, die uns guttun werden. Als junger Österreicher passt er zudem sehr gut in unsere Transferstrategie. Wir wollen unseren Umbruch mit mutigen Entscheidungen umsetzen", so Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala über den neuen Akteur.

"Die SV Oberbank Ried ist ein cooler Verein mit einem tollen Umfeld. Ich kann mich hier weiterentwickeln und möchte in Ried den nächsten Schritt machen. Mit der Mannschaft möchte ich erfolgreich sein und eine gute Saison spielen", sagt Dejan Radonjic zu seinem Wechsel.

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