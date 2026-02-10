WAC-Neuzugang fällt mehrere Wochen aus

Verletzungsschock beim WAC!

Jessic Ngankam, der vor wenigen Tagen vom Bundesligisten WAC von Eintracht Frankfurt verpflichtet wurde, verletzte sich beim 2:2 gegen den GAK (zum Spielbericht).

Nun steht die Diagnose fest. Der Stürmer, der auch als Ersatz für den am Knie verletzten Markus Pink dienen sollte, erlitt einen Muskelfaserriss und wird dem Team mehrere Wochen fehlen.

Somit ist der 25-Jährige auch am Sonntag (ab 14:30 im LIVE-Ticker) gegen den Tabellenletzten der ADMIRAL Bundesliga Blau-Weiß Linz wie auch Rene Renner, der nach fünf gelben Karten gesperrt ist und Marco Sulzner (Rotsperre) nicht dabei.

Nur ein Winterneuzugang einsatzbereit

Mit Marlon Morgenstern ist lediglich ein Winterneuzugang einsatzbereit. David Djuric und Emin Kujovic können das Spiel wegen einer fehlenden Rot-Weiß-Rot-Card noch nicht bestreiten.