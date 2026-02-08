In Unterzahl! WAC kommt zweimal gegen den GAK zurück

Der WAC ringt am 18. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga dem GAK in Unterzahl ein 2:2-Remis ab.

Schon nach elf gespielten Minuten fliegt WAC-Mittelfeldmann Sulzner mit glatt Rot für einen Tritt gegen Olesens Schienbein vom Platz, die Kärntner sind für knapp 80 Minuten plus Nachspielzeit nur zu zehnt.

Nach einer halben Stunde kann der GAK Profit aus der Überzahl schlagen: Maderners Schuss kann WAC-Schlussmann Polster nur prallen lassen, Harakate bringt den Abpraller via Innenstange im Tor unter (30.).

Auf der anderen Seite wird Matic im Strafraum von Klassen gefällt, kann aber in letzter Sekunde den Ball noch zu Atanga weitergeben. Dieser macht noch eine Drehung und erzielt dann den etwas überraschenden Ausgleich für den dezimierten WAC (39.).

Fast im direkten Gegenzug jagt Klassen einen Eckball der Grazer direkt ins Tor, der Treffer wird aber wegen eines vermeintlichen Fouls von Satin an WAC-Keeper Polster nicht gegeben. Unmittelbar vor der Pause vergibt Zukic noch eine Topchance auf die Führung in Unterzahl, in die Kabine geht es mit dem Stand von 1:1.

Später Ausgleich zu zehnt

Im zweiten Durchgang müssen die Kärntner der zahlenmäßigen Überlegenheit der Gäste immer mehr Tribut zollen. Die Abwehrreihe des WAC rückt Meter für Meter nach hinten, in Minute 68 geschieht dann das unvermeidliche: Olesens Schuss kann Polster noch abwehren, Harakate ist aber wieder zur Stelle und jagt den Abpraller zur 1:2-Führung für den GAK ins Tor.

Damit ist das Spiel aber noch nicht zu Ende. Wenige Minuten vor Schluss gewinnt Wimmer nach einem WAC-Eckball sein Luftduell und ermöglicht Kojzek so den Abschluss, Pines fälscht den Ball noch leicht ab. Das Leder schlägt im Tor ein, die Wolfsberger erzielen ihren zweiten Treffer in Unterzahl und können mit dem 2:2 wesentlich besser leben, als der GAK.

Wolfsberg bleibt mit 25 Punkten Achter, der GAK steht mit 16 Zählern auf Tabellenplatz elf.