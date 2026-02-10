Fix! Rapid verkauft Eigenbauspieler an Schweizer Tabellenführer

Der in der Herbstsaison an den SKN St. Pölten in die ADMIRAL 2. Liga verliehene Stürmer Furkan Dursun wechselt vom SK Rapid Wien zum Schweizer Tabellenführer FC Thun. Beide Klubs einigten sich auf einen sofortigen und permanenten Wechsel des 20-jährigen Wieners.

Dursun kam mit neun Jahren zu Rapid und brachte es auf 16 Pflichtspiele bei den Profis sowie 52 Einsätze für die zweite Mannschaft in der Regionalliga und der ADMIRAL 2. Liga.

Für St. Pölten bestritt der siebenfache ÖFB-U21-Teamspieler im Herbst 18 Spiele, in denen er drei Treffer erzielen konnte.

Erste Auslandsstation

Der Aufsteiger FC Thun ist derzeit sensationell überlegener Tabellenführer der Schweizer Super League.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Transfer: "Ich möchte Furkan Dursun für seinen Einsatz in den letzten Jahren danken und verstehe seinen Wunsch, diese Chance in der höchsten Spielklasse der Schweiz wahrzunehmen. Da wir uns mit den Verantwortlichen des FC Thun über die Rahmenbedingungen des Wechsels einigen konnten, haben wir diesem Wechsel auch zugestimmt."