Blau-Weiß Linz beendet Leihe mit Torhüter vorzeitig

Nach der Verletzung des Tschechen trennen sich die Linzer einvernehmlich vom Keeper.

Die Wege von Viktor Baier und dem FC Blau-Weiß Linz trennen sich frühzeitig.

Das verkündet der Tabellenletzte der ADMIRAL Bundesliga am Dienstag. Aufgrund des Achillessehnenrisses des Torhüters hat man sich "im gemeinsamen Einvernehmen" auf ein vorzeitiges Ende der Leihe geeinigt.

Baier kehrt also zu seinem Stammverein Viktoria Pilsen zurück, wo er in einem "vertrauten Umfeld" seine Reha fortsetzen soll.

Bis zu seiner schweren Verletzung war der Tscheche 20 Spiele lang die Nummer eins von Blau-Weiß. Mit Nico Mantl konnte der Verein im Winter einen Ersatz verpflichten.

