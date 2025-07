Der Wolfsberger AC besiegt im Testspiel-Kracher den türkischen Top-Klub Besiktas Istanbul mit 3:2.

Die türkischen Gäste treten dabei mit einigen ihrer namhaften Stars in der Start-Elf an, darunter Tammy Abraham, Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica und Gabriel Paulista.

Der Gesamt-Marktwert der Besiktas-Star-Truppe wird laut "Transfermarkt" auf 176 Mio. Euro geschätzt - der WAC kommt im Vergleich nur auf 33 Mio. Euro.

Die erste Hälfte des Spiels hat es in sich: die zahlreichen Zuschauer im Alpenstadion in Kapfenberg dürfen gleich vier Treffer in der ersten Halbzeit bejubeln. Dejan Zukic, der vergangene Saison starke 18 Scorerpunkte verzeichnete, bringt die Wolfsberger in der 30. Minute in Führung, die allerdings nur sechs Minuten hält, bevor Demir Ege Tiknaz (36.) den Ausgleich erzielt.

Kurz vor Ende des Halbzeitpfiffs überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst schießt der Neuzugang Marco Sulzner den WAC zur vermeintlichen Pausenführung (44.), doch wieder können die Türken postwendend durch Kartal Kayra Yilmaz antworten (45.+1). Damit endet eine torreiche erste Halbzeit mit 2:2.

WAC bringt trotz später Roter Karte den Sieg nach Hause

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bringt der erst 19-jährige Stürmer Erik Kojzek die Wolfsberger abermals in Führung und stellt auf 3:2 (55.). Ab der 60. Minute wechseln beide Teams recht kräftig durch - dabei kommt es auch zum Debüt von Neuzugang Donis Avdijaj im Dress des WAC.

Kurz vor Schluss kassiert der Torschütze zum 2:1, Marco Sulzner, die Rote Karte auf Seiten des Bundesligisten (80.). Die knapp 15-minüte Unterzahl änderte nichts mehr am Ergebnis.

Tore: 1:0 Zukic (30.), 1:1 Tiknaz (36.), 2:1 Sulzner (44.), 2:2 Yilmaz (45.+1), 3:2 Kojzek (55.)

Wolfsberger AC: Polster - Matic, Gruber (46. Baumgartner), Diabate, Wimmer (63. Wohlmuth), Renner (63. Schöpf) - Piesinger (63. Hajdini), Sulzner, Zukic (63. Pink) - Ballo (63. Gattermayer), Kojzek (63. Avdijaj)