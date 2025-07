Der SK Rapid geht am Samstag im Testspiel gegen den slowakischen Vizemeister MSK Zilina als Sieger vom Feld. Auf der Rückreise aus dem Trainingslager in Freistadt setzen sich die Hütteldorfer vor 1.000 Fans in zweimal 60 Minuten mit 5:2 durch.

Rapid erwischt einen guten Start. Nach einem hohen Ballgewinn trifft Radulovic nur die Latte, doch Schaub reagiert am schnellsten und staubt zur 1:0-Führung ab (10.). Keine zehn Minuten später schnürt Schaub seinen Doppelpack (19.). In der 26. Minute erhöht Kara nach einer maßgenauen Bolla-Flanke auf 3:0.

Nach der Pause gelingt den Slowaken per sehenswertem Schlenzer ins Kreuzeck der 1:3-Anschlusstreffer (85.). Die Mannschaft von Cheftrainer Peter Stöger antwortet prompt, Seydi stellt den alten Abstand wieder her (92.). Zwei Minuten später trägt sich auch Sommer-Neuzugang Weixelbraun in die Torschützenliste ein (94.).

Anschließend trifft Rapids Zivkovic bei seinem Freistoßversuch nur das Aluminium (109.), Zilina gelingt in der Folge noch der Treffer zum 2:5 (113.).

Testspiel-Highlight vor dem Start der Pflichtspielsaison

Für die Hütteldorfer ist das 5:2 gegen MSK Zilina der dritte Sieg in der Sommer-Vorbereitung. Zuvor gab es ein 5:0 gegen USV Scheiblingkirchen-Warth und ein 1:0 gegen SK Artis Brno (SK Lisen).

Am Sonntag (20. Juli, 16:00 Uhr) geht es im Allianz Stadion noch gegen den 1. FC Union Berlin, ehe die Pflichtspielsaison mit dem Spiel gegen den FC Wacker Innsbruck im UNIQA ÖFB-Cup startet.

Aufstellung Rapid:

Halbzeit 1: Hedl; Bolla, Cvetković, Ahoussou, Demir; Amane, Seidl (C), Schaub; Radulovic, Kara, Mbuyi (30. Strunz)

Halbzeit 2: Gartler; Vincze, Velimirovic, Raux-Yao, Auer; Grgic (C), Sangare, Bajlicz (105. Szladits); Seydi, Dursun, Weixelbraun (105. Zivkovic)

Torloses Remis für Sturm

Meister SK Sturm Graz spielt zum Abschluss des Trainingslagers vor 800 Zuschauern gegen den ukrainischen Erstligisten FK Polissja Schytomyr 0:0.

"Es war ein langes Trainingslager mit intensiven Einheiten in den letzten Tagen. Man hat unseren Spielern die Müdigkeit zu Beginn angemerkt und dementsprechend hat es etwas gedauert, bis wir ins Spiel gefunden haben", sagt Trainer Jürgen Säumel.

Der Chefcoach weiters: "Nach 25 Minuten konnten wir dann aber auch gute Phasen im Ballbesitz, sowie hohe Ballgewinne verzeichnen. Im Vordergrund stand heute, dass die Mannschaft nochmal Spielpraxis sammeln konnte."

Die Steirer treffen in der Vorbereitung noch auf den ASK Voitsberg und den Hamburger SV (jeweils 19. Juli), ehe es im Cup gegen den SK Bischofshofen geht. Die Austragung des Spiels ist allerdings noch nicht fix. Absage? Bischofshofen sieht sich für Sturm gerüstet >>>

Aufstellung Sturm: Bignetti (46' Lorenz) - Johnston (60' Malić) - Oermann (46' Aiwu) - Lavalée (46' Haider) - Scharmer (60' Karić) - Chukwuani (46' Stanković/ 76' Beck) - Horvat (60' Hierländer) - Rózga (60' Hödl) - Kiteishvili (60' Kayombo) - Jatta (60' Grgić) - Bøving (46' Beganović)

Sieg für Austria Lustenau

Neben Rapid und Sturm ist auch der SV Stripfing am Samstag im Einsatz. Die Niederösterreicher spielen 1:1 gegen den FC Vysocina Jihlava (2. Liga Tschechien).

Zweitliga-Aufsteiger FC Hertha Wels trennt sich von Ostligist SC Wiener Viktoria ebenfalls mit 1:1. Und der SC Austria Lustenau fährt einen 3:0-Sieg gegen den SC Röthis (Regionalliga West) ein.