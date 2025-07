Salzburg schlägt Qarabag im Testspiel - Auch GAK siegreich

Im ersten Testspiel nach der FIFA Klub-WM feiert der FC Red Bull Salzburg einen 2:1-Sieg über FK Qarabag.

In Zell am See bestimmen die "Bullen" von Beginn an das Spielgeschehen, eine schnell Kombination schließt Sommerneuzugang Sota Kitano zur Führung ab (29.).

Doch weil die Gäste aus Aserbaidschan einen Fehler der Mozartstädter in der Vorwärtsbewegung in Person von Nariman Akhundzada eiskalt bestrafen (42.), geht es mit 1:1 in die Kabine.

Knapp nach der Pause fällt der Siegtreffer: Nach einer hohen Balleroberung ist der eingewechselte Edmund Baidoo mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel erfolgreich (55.). Joker Enrique Aguilar hat in Minute 70 die endgültige Entscheidung am Fuß, doch er scheitert am Goalie der Gäste. So bleibt es beim knappen 2:1-Sieg.

Neben den verletzten Adam Daghim, Takumu Kawamura, Maurits Kjaergaard, Karim Konate, John Mellberg, Valentin Sulzbacher, Jannik Schuster, Moussa Yeo und den nach Trainingsrückstand noch nicht einsatzbereiten Oscar Gloukh und Bobby Clark fehlte auch Samson Baidoo im Aufgebot der "Bullen". Der 21-Jährige befindet sich zu Vertragsgesprächen im Ausland (Alle Details >>>).

GAK gewinnt, Hofleitner trifft erneut

Auch der GAK hat am Dienstag einen Testspiel-Sieg einfahren können.

Die "Rotjacken" setzen sich gegen den slowakischen Vizemeister mit 3:1 durch. Die Tore für die Steirer erzielen Daniel Maderner (23.), Murat Satin (76.) und Sommerneuzugang Alexander Hofleitner (85.). Für Letzteren ist es das zweite Tor im zweiten Vorbereitungsspiel für seinen neuen Arbeitgeber.

Den Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt Routinier Michal Fasko (36.). Aufseiten des GAK ist mit Giannis Tsivelekidis ein Testspieler aufgelaufen.

Griechischer Abwehrspieler beim GAK auf Probe >>>

Retro-Look: Das sind die neuen Trikots des GAK