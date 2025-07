Die SV Ried hat nach einigen Jahren wieder einen Spanier in den eigenen Reihen.

Wie der Bundesliga-Aufsteiger verkündet, wird Ekain Azkune (24) von Athletic Bilbao ausgeliehen. In der abgelaufenen Saison spielte der Stürmer für die zweite Mannschaft der Basken in der dritten spanischen Liga (31 Spiele, 3 Tore).

Sollten die Rieder die Klasse halten, wird Azukune über die Saison hinaus beim Klub bleiben, das teilt der Klub mit. Die dann greifende Kaufoption soll nur bei einem Euro liegen.

"Erfolgreiche Geschichte von Spaniern in Ried"

Azukune ist bereits der zwölfte Spanier - die meisten davon waren Stürmer - bei Ried. Zuvor liefen unter anderem Nacho Rodriquez, Ivan Carril und zuletzt Jefte Betancor für die Oberösterreicher auf.

"Wir haben in der Offensive nach einem Spieler gesucht, der uns variabler macht und die Qualität weiter erhöht. Mit Ekain bekommen wir einen Spieler, der seine Stärken am Ball und im gegnerischen Strafraum hat. Das ergänzt unsere Sturmreihe, die aktuell über viel Tempo und Wucht verfügt, sehr gut. Wir sehen viel Potenzial in ihm und sind sicher, dass er die lange erfolgreiche Geschichte von Spaniern in Ried weiterführen wird", wird Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala in der Pressemitteilung zitiert.

Der Neuzugang habe schon sehr viel Gutes über Team und Fans gehört: "Deshalb freut es mich sehr, dass ich jetzt in Ried spielen kann. Ich möchte Tag für Tag mein Bestes geben und die Mannschaft mit Toren unterstützen. Ich kenne auch den österreichischen Fußball, ich habe die Liga verfolgt. Es ist eine sehr kompetitive Liga, mit starken Mannschaften und leidenschaftlichen Fans."

