Der SK Rapid gibt die fixe Verpflichtung von Andrija Radulovic bekannt!

Der 22-Jährige kam im vergangenen Winter auf Leihbasis vom FK Vojvodina Novi Sad nach Hütteldorf, im Frühling spielte er 18 Partien, in denen er drei Treffer erzielen konnte.

Mit seinem bisherigen Klub konnte nun eine Einigung über eine fixe Verpflichtung des siebenfachen montenegrinischen Teamspielers getroffen werden. Beim SK Rapid unterschreibt Radulovic einen Vertrag bis Sommer 2029.

"Wird eine wichtige Verstärkung für die Zukunft sein"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: "Andrija Radulovic hat sein zweifelsfrei großes Potenzial im Frühjahr schon einige Male aufblitzen lassen und wir sind überzeugt, dass er für uns in der Zukunft eine wichtige Verstärkung sein wird. Man hat schon in den letzten Monaten gesehen, dass er sich bei Rapid und in Wien ausgesprochen wohlfühlt und daher bin ich sehr zufrieden, dass wir uns mit seinem bisherigen Klub über die Ablösemodalitäten einigen konnten."

Auch Neo-Trainer Peter Stöger sei einer Verpflichtung positiv gegenübergestanden. Radulovic wird auf aufgrund seiner Abstellung für das Nationalteam Montenegros erst einige Tage später in die Vorbereitung einsteigen. Bei den Hütteldorfern wird er weiter mit der Rückennummer 49 spielen.

Details zu den Ablösemodalitäten gab der Klub nicht bekannt.